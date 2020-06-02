Altay’ın sigortası

TFF 1. Lig ekibi Altay'ın sezon başında Konyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı savunmanın sigortası oldu. 25 yaşındaki defans oyuncusu sahada 2 bin 429 dakika görev yaparak İzmir ekibinde en fazla forma giyen futbolcu unvanını elde etti. Geçtiğimiz sezon Denizlispor'la TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Abdülkerim Bardakcı, İzmir ekibinde görev yapan üç teknik adamın da en güvendiği isimlerin başında geldi.



TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Abdülkerim Bardakcı bu sezon Altay savunmasının göbeğinde 4 farklı partnerle oynadı. Genç futbolcu sezon başında Gençer Cansev ile güven veren bir ikili oldu. Gençer'in sakatlanmasının ardından 38 yaşındaki İbrahim Öztürk, 19 yaşındaki Cenk Özkaçar ve Abdülhamit Yıldız ile birlikte Altay'ın savunmasında görev yaptı. Tecrübeli savunma oyuncusu bu sezon Altay'da 27 lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ