Aydoğdu harekatı

Göztepe yönetimi, sezon başında Başakşehir'den kiraladığı ve teknik heyetin anlaşılması için rapor verdiği Soner Aydoğdu için bir harekat başlattı. Başakşehir kulübünün bonservisini vermeye yanaşmadığı orta saha oyuncusu için yönetim tüm şartlarını zorluyor. Yönetim, Soner için İstanbul ekibine yepyeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

SONER 11 GOLÜN KAHRAMANI

Sarı-kırmızılıların amacı kalbi Göztepe'de olan Soner'i uygun bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamak. Soner, ligde 26 maçın 23'ünde forma giyerken 3 gol atıp, 8 asistlik performans sergiledi.