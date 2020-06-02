Balıkesirspor’da Serdar gözde

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Trabzonspor arasındaki transfer köprüsü büyüyor. 20 yaşındaki hücum oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ı 4 yıllığına renklerine katan Karadeniz temsilcisi, Bal-Kes'in Malili 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle'yi de transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. Bordo-mavili kulübün yeni gözdesi Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü oldu. Ekol Hastanesi Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Trabzonspor'un genç oyuncu Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiğini belirtti.