Denizlispor’a hücum

Yukatel Denizlispor'un yıldızları transferin gözdesi oldu. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trazonspor'un, 27 yaşındaki defans oyuncusu Oğuz Yılmaz konusunda ısrarcı olduğu konuşuluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuz için bordo-mavili kulübün para+takas önerisinde bulunduğu gelen haberler arasında. Geçen sezon devre arasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan gelen Oğuz, bu yıl 20 lig maçının 19'unda bahko oynadı, 1753 dakika sahada kaldı.

RECEP NİYAZ'A VİZE YOK

Ege ekibinin orta saha oyuncuları Ismail Aissati ve Recep Niyaz'a da transfer teklifleri geliyor. Aissati'ye Twente'nin ardından AZ Alkmaar'ın da talip olduğu kaydedildi. Yukatel Denizlispor'da bir başka transferin gözdesi de Recep Niyaz oldu. Recep için ise Sivasspor ve Alanyaspor'un devrede olduğu iddia edildi. Ancak kurmayların Recep'i bırakmaya niyetli olmadığı dile getirildi. Genç teknik direktör Bülent Uygun, Sivasspor ile 15 Haziran'da deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçının hazırlıklarının iyi gittiğini söyledi.

SEBAHATTİN ALP