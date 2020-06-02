Fener Avcı peşinde

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın görevine son verilmesinin ardından uzun süreden beri teknik direktör arayan sarı-lacivertlilerde Nenad Bjelica ve Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'un isimleri ön plana çıkmıştı. Takımın başına şimdilik eski futbolcuları Aurolio'yu getiren yönetimin başka isimlere yöneldiği iddia edildi. Önümüzdeki sezon Comolli'nin yerine sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu'nun tavrını Başakşehir'den antrenörü Abdullah Avcı'dan yana koyduğu öğrenildi.

AVCI DA GELMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ta umduğunu bulamayan Abdullah Avcı için Emre Belözoğlu yönetime, "Bizi çok farklı yerlere getirecek bir teknik adam. Beşiktaş'ta istediği ortamı bulamadı. Gençlere çok önem veriyor. Kısa, orta ve uzun vadede F.Bahçe'de büyük işlere imza atacaktır" raporunu verdi. Bu raporun ardından gözler Avcı'ya çevrildi.