Fenerbahçe'de koronavirüs test sonuçları belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Futbol Takımı'nın futbolcuları, teknik ve idari heyete yapılan corona virüsü test sonuçları açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bütün sonuçlar negatif çıktı.

Fenerbahçe'den sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertli takımda rutin olarak gerçekleştirilen corona virüsü testi tüm ekibe yapıldı. Yapılan açıklamaya göre tüm test sonuçları negatif çıktı.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.