Fırtına dinmiyor

Şimdiden önümüzdeki sezonun kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Trabzonspor'da yönetim iç ve dış transferde müthiş hemleler yapmaya devam ediyor. İç transferde Perreira ile anlaşmayı 2 yıl daha uzatan, Sosa ve Novak ile el sıkışan yönetim yeni sezonun ilk imzasını da Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a attırmıştı. Ardından aynı takımdan 22 yaşındaki Nijeryalı Aly Malle ile el sıkışan yönetim dün de bir bomba daha patlattı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ STİLİNDE

Kadroya yeni katılacak oyuncularda genç ve yetenekli isimlere öncelik veren bordomavili kulübün Alkaylı Cenk Özkacar ile de her konuda anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın da talip olduğu Altay'ın 19 yaşındaki stoperi için İzmir kulübü ile yapılan bonservis pazarlıklarının olumlu sonuçlandığı belirtildi. Stili Çağlar Söyüncü'ye benzetilen Cenk, U21 Milli Takımı'nda do oynuyor.