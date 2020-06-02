Göz-Göz’ün güney seferi

Süper Lig'de bu sezon Avrupa Kupaları'nı zorlayacak olan Göztepe ile Alanyaspor arasında transfer köprüsü kuruldu. Hücum hattından beklediği verimi iki sezondur alamayan sarı-kırmızılı yönetim, Alanyaspor'un Senegalli yıldız golcüsü Papiss Cisse'ye talip oldu. Güney ekibiyle sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılı yönetim çok cazip bir teklif götürdü.

BU KEZ KARŞI HAMLE

Son iki sezondur Alanyaspor forması giyen ve toplamda 32 gol atarak yıldızını parlatan Cisse için sarı-kırmızılı kulüp G.Saray ve Trabzonspor'la yarışıyor. Ancak işini şansa bırakmak istemeyen Göz-Göz görüşmelerini titizlikle sürdürüyor. Göz-Göz'ün bu hamlesine karşılık Alanya kulübü de sarı-kırmızılı ekibin yeniden anlaşmaya çalıştığı Andre Castro'yu gündemine aldı.

TRANSFER ASKIYA ALINDI

Yönetimin, teknik heyetten aldığı rapor doğrultusunda Göztepe ile sözleşmesi sona erecek olan Castro'ya teklif yaptığı ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi. Bu arada sarı-kırmızılı yönetim daha önce gündemine aldığı Alanyaspor'lu kanat oyuncusu Junior Fernandes'le maddi konularda anlaşamayınca transferi askıya almak zorunda kaldı.

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