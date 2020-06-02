Hedef Efkan

TFF 1. Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve yeni sezonun transfer çalışmalarına da başlayan Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar rotayı Almanya'ya çevirdi. Dış transferde Arnavut ekiplerini de takibe alan sarılacivertliler, Alman Regionalliga Nord Ligi takımlarından VfL Oldenburg'ta 10 numara pozisyonunda oynayan 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu Efkan Erdoğan'ı almak için temasa geçti. Bu sezon ligde 14 maçta 1 gol 2 asist yapan oyun korucu, Heeslinger, Uphesen ve SC Borgfeld kulüplerinde forma giydi. Kariyerinde 148 karşılaşmada oynayan Efkan Erdoğan 50 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 golün de pasını verdi.

GÖRÜŞMELER HIZLANACAK

ADAM eksiltme yeteneği ve bitirici vuruşlarıyla öne çıkan genç futbolcu için Ekol Göz Menemenspor'un bu transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi. Yönetimin listesinde başka oyuncuların da olduğu belirtildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ