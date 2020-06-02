İspanya’da heyecan derbiyle başlıyor

İspanya La Liga'nın korona virüs sebebiyle verilen aranın ardından 11 Haziran'da Sevilla-Real Betis derbisiyle (23.00) başlayacak. Ligde sezon finalinin ise 19 Temmuz'da yapılacağı belirtildi. Sezon sonuna 11 hafta kala La Liga'da Barcelona 58 puanla lider, Real Madrid 56 puanla ikinci, Sevilla ise 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Diğer maçların programı ise şöyle: 12 HAZİ- RAN: 20:30 Granada-Getafe, 23:00 Valencia-Levante. 13 HAZİRAN: 14:00 Espanyol- Deportivo Alaves, 18:00 Celta Vigo-Villarreal, 20:30 Leganes-Valladolid, 23:00 Mallorca-Barcelona. 14 HAZİRAN: 14:00 Athletic Bilbao- Atletico Madrid, 20:30 Real Madrid-Eibar, 23:00 Real Sociedad-Osasuna.