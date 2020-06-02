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Haberler Spor Kadıoğlu’ndan Milli açıklama

Kadıoğlu’ndan Milli açıklama

Kadıoğlu’ndan Milli açıklama
Giriş Tarihi: 2.6.2020

Trabzonlu bir baba ve Kanadalı balerin bir annenin ikinci evladı olarak Hollanda'da dünyaya gelen Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, gelecek planları ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. 1999 doğumlu yıldız futbolcu, "Hollanda'da altyapı eğitimini almış birçok oyuncunun Türk Milli Takımı'nı seçtiğini görüyorum. Hollanda A Milli Takımı'nda oynamadığım için A takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada'yı seçme hakkına sahibim. Henüz hiçbirinden teklif almadığım için seçim yapmıyorum ama teklif gelirse o zaman ciddi ciddi düşünürüm. Önemli olan teklifin gelmesi. Hangisini seçeceğim konusu yanıt veremeyeceğim zor bir soru" dedi.

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