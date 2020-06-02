  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Karşıyaka’da kaptan Aşan güvence verdi

’da kaptan Aşan güvence verdi

KSK’nin tecrübeli futbolcusu kalan maçları kazanarak adlarını bir üst lige yazdırmak istediklerini söyledi.

Karşıyaka’da kaptan Aşan güvence verdi
Giriş Tarihi: 2.6.2020

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan, liglerin başlamasıyla birlikte hedeflerine ulaşacaklarını açıkladı. Yeşil-kırmızılı kulüpte 6 sezondur forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Karşıyaka'yı 2. Lig'e çıkarmak istiyoruz. Tecrübesiz bir ekip değiliz. Takımdaki en genç arkadaşımız en az üç sezondur A takımda. Geçen sezon oynadığımız Play-Off maçları herkese büyük tecrübe kattı" dedi.

O KUPA İZMİR'E GELECEK
Hiçbir sorunlarının bulunmadığını ifade eden Mustafa Aşan şöyle konuştu: "Hedefe ulaşmak için şimdi sıra bizde. Sahaya çıkıp formanın hakkını verip şampiyonluk kupasını ilçemize getirmek istiyoruz. Bizim en büyük gücümüz olan taraftarımızdan yoksun kalacağız ama kalplerimiz bir atacak." İzmir ekibi 8 Haziran'da tesislerinde çalışmalarına başlayacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka’da kaptan Aşan güvence verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA