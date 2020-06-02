Karşıyaka’da kaptan Aşan güvence verdi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan, liglerin başlamasıyla birlikte hedeflerine ulaşacaklarını açıkladı. Yeşil-kırmızılı kulüpte 6 sezondur forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Karşıyaka'yı 2. Lig'e çıkarmak istiyoruz. Tecrübesiz bir ekip değiliz. Takımdaki en genç arkadaşımız en az üç sezondur A takımda. Geçen sezon oynadığımız Play-Off maçları herkese büyük tecrübe kattı" dedi.

O KUPA İZMİR'E GELECEK

Hiçbir sorunlarının bulunmadığını ifade eden Mustafa Aşan şöyle konuştu: "Hedefe ulaşmak için şimdi sıra bizde. Sahaya çıkıp formanın hakkını verip şampiyonluk kupasını ilçemize getirmek istiyoruz. Bizim en büyük gücümüz olan taraftarımızdan yoksun kalacağız ama kalplerimiz bir atacak." İzmir ekibi 8 Haziran'da tesislerinde çalışmalarına başlayacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ