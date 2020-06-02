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’ın gözü Ada’da

Savunmaya takviye için düğmeye basan , Middlesbrough forması giyen 31 yaşındaki için nabız yoklayacak.

Kartal’ın gözü Ada’da
Giriş Tarihi: 2.6.2020

Domagoj Vida'ya gelen teklifleri değerlendirmeye alan ve gelecek sezon yeni bir savunma hattı kurmayı düşünen Beşiktaş'ta arayışlar sürerken gözler İngiltere'ye çevrildi. Daha çok sözleşmesi bitecek olan isimlerle ilgilenen siyahbeyazlılar, Middlesbrough takımının deneyimli savunma oyuncusu Ryan Shotton'ı gündemine dahil etti. 31 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme planlayan Kara Kartal'ın bu transferi sonlandırması sürpriz sayılmayacak. 2017-2018 sezonunda bir başka İngiliz ekibi Birmingham'dan transfer edilen oyuncu stoper dışında zaman zaman sağ bekte de görev alabiliyor.

17 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Middlesbrough ile toplam 17 karşılaşmaya çıkan Shotton toplam 1530 dakika sahada kalırken 3 kez de sarı kart gördü. Kariyerinde 288 karşılaşmaya çıkan tecrübeli isim toplam 9 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Beşiktaş'ın Shotton dışında alternatifleri de olduğu öğrenilirken sezon biter bitmez yeni bir stoperle imza atılması bekleniyor.

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