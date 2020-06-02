Muriç gitti gidiyor

Vedat Muriç transferinde son dakika gelişmesi! İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'i transfer etmek için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Kosovalı golcüyü almak için kadrosundaki 31 yaşındaki golcüsü Caicedo'yu satmayı planlayan Lazio, F.Bahçe'ye "Bize sormadan Vedat'ı satmayın" mesajı verdi. İtalyan temsilcisi birçok taliplisi olan Caicedo'yu en kısa süre içinde elden çıkaracağı bildirildi. Muriç ile Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi West Bromwich de ilgileniyor. Ada ekibinin Kosovalı için 20 milyon sterlini gözden çıkardığı iddia ediliyor.