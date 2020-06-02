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Haberler Spor Ravil Tagir’i isteyen çok

’i isteyen çok

Ravil Tagir’i isteyen çok
Giriş Tarihi: 2.6.2020

TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu olarak gösterilip adı birçok kulüple anılan Altınordulu genç stoper Ravil Tagir'in kırmızı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra kariyerini büyük ihtimalle yurt dışında sürdüreceği belirtildi. Bu sezon 1. Lig'de ilk maçına 16 yaşındayken çıkan savunma oyuncusu için son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleri Altınordu ile temasa geçmeye başladı.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
Ravil'e Portekiz'den Benfica, İtalya'dan Juventus ve İnter, Almanya'dan ise B.Dortmund'un talip olduğu öğrenildi. Yönetim, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ravil için 3 milyon Euro bonservis ücreti belirlediği kaydedildi.

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