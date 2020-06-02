Rezerv Lig’e altın öneri

Türk futbolunda altyapı yatırımları ve tesisleşme konusunda öncü kulüplerden olan Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, futbol federasyonun Süper Lig kulüplerinin 21 yaş altı oyuncularıyla rezerv takım kurarak alt liglerde yarışması projesini desteklediğini ancak bu konuda bazı şartlara uyulması gerektiğini dile getirdi. Başkan Özkan, "Fikir doğru ama şartların olması lazım. Yeterince doğal yetenekli genç sporcumuz yok. Kaliteli futbolcu üretmemiz gerekiyor. Ülke olarak hedefimiz profesyonel futbolcu üretmek, yetiştirmek olmalı" dedi.

FATİH TERİM'İN PROJESİYDİ

Rezerv ligin teknik direktör Fatih Terim'in projesi olduğunu açıklayan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan şöyle devam etti: "Fatih Terim hocamız A Milli Takım'ın başında kalsaydı, bu iş şimdiye dek uygulamaya geçmiş olurdu. Ama kurumsal süreklilik geleneğimiz olmadığı için, hoca arasındaydı. Un var, şeker var, yağ var, sadece helvayı iyi karacağız. Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biriyiz. Bu potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye çevirmemiz gerekiyor."

BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRELİM

Kriterlere uygun Süper Lig'den 8 takım çıkabileceğini iddia eden Seyit Mehmet Özkan, "B takımı çıkarabilecek Süper Lig'den çok takım çıkmaz. Ama yepyeni takım kurarlar. Artık bir şeyleri geliştirmenin zamanı geldi. Akademi liglerinde 2008 yılında U14'ler vardı, 2020 yılına geldik hala aynı seviyedeyiz. Her 2 yılda bir akademi liglerine bir yaş daha ekleyelim" diye konuştu. lediğini gitti, proje bitti. Rezerv takım kuracak kulüplerin en az 3, 4 tane antrenman sahası, sporcu lojmanı, en az 3 öğün sporcu beslenmesine uygun yemek çıkan yemekhanesi, sporcuların boş zamanlarında vakit geçireceği sosyal tesisi, sporcu sağlığı bölümü ve en önemlisi 19-22 yaş genç futbolcu stoğu olması kriterler ÖZKAN