Göztepe'de sözleşmeleri sona eren futbolcular Beto, Napoleoni, Titi ve Castro ile başlayan sözleşme indirim krizi neredeyse kadronun tamamına yayılırken Başkanvekili Talat Papatya'dan 'Sorun yok' açıklaması geldi. Göztepe'nin haklarını FIFA ve Futbol Federasyonu tarafından önerilen biçimde koruyacaklarını aktaran Papatya, "Anlaşma sağlayamadığımız oyuncularla görüşmeler sezon sonuna ertelenmiştir. Sezon sonunda kulübümüz tarafından Kovid-19 nedeniyle uğranılan kayıplar hesaplanarak anlaşma sağlayamadığımız oyuncularımızla FIFA ve TFF önergeleri doğrultusunda yeniden görüşmeleri başlatacağız ve tekrar anlaşma zemini arayacağız.

SÜRECİ ATLATACAĞIZ

Aynı şekilde de kadromuzdaki mevcut oyuncularımızın da haklarını koruması kadar doğal bir şey yoktur. Bizim zor günleri futbol camiası olarak hep birlikte atlatacağımıza ve bu zor sürecin karşılıklı anlaşmalarla tamamlanacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.