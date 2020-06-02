Talisca “Çin’de mutluyum” dedi

Son dönemde Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilen ve sosyal medya hesabından siyahbeyazlı ekiple ilgili paylaşımlarıyla taraftarları heyecanlandıran Anderson Talisca, Çin'deki geleceği ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Çin'de mutlu olduğunu ve ülkeye de adapte olduğunu söyleyen Talisca, sözleşmesi bitene kadar transfer ihtimalini düşünmediğini belirtti. Yıldız oyuncu "Çin'de mutluyum. Sürekli oynuyorum. Goller atıyorum, asist yapıyorum, kupalar kazanıyorum. Ailem için de iyi kazanıyorum. Daha ne isterim?" dedi. Talisca, Guangzhou formasıyla Çin'de ligde oynadığı 36 maçta 27 gol attı ve 11 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor. Yıldız oyuncunun açıklamasının ardından siyah-beyazlılar orta sahaya takviye konusunda rotasını değiştirirken bu bölgeye yapılacak transfer merak konusu oldu.