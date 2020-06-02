Teknik heyet de indirimi kabul etti

G.Saray'da, oyuncularla ve teknik heyetle yapılan maaş indirimi görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcularla yapılan görüşmelerde yüzde 15'lik indirimde anlaşma sağlarken, teknik heyetin de ücretlerinin düşürülmesini kabul ettiği belirtildi. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcuların gösterdiği yaklaşımın ardından, teknik heyetin de indirim yapması gerektiğini işaret etti. Buna göre teknik kadronun da maaşlarında yüzde 15 indirime gittiği kaydedildi. Tamamlanan maaş indirimi görüşmeleri sonucunda yaklaşık 60 milyon Euro olan takım maliyetinin, 51 milyon Euro civarına çekilmesi planlanıyor.