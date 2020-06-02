  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Teknik heyet de indirimi kabul etti

Teknik heyet de indirimi kabul etti

Teknik heyet de indirimi kabul etti
Giriş Tarihi: 2.6.2020

G.Saray'da, oyuncularla ve teknik heyetle yapılan maaş indirimi görüşmelerinin tamamlandığı bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcularla yapılan görüşmelerde yüzde 15'lik indirimde anlaşma sağlarken, teknik heyetin de ücretlerinin düşürülmesini kabul ettiği belirtildi. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcuların gösterdiği yaklaşımın ardından, teknik heyetin de indirim yapması gerektiğini işaret etti. Buna göre teknik kadronun da maaşlarında yüzde 15 indirime gittiği kaydedildi. Tamamlanan maaş indirimi görüşmeleri sonucunda yaklaşık 60 milyon Euro olan takım maliyetinin, 51 milyon Euro civarına çekilmesi planlanıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Teknik heyet de indirimi kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA