Yabancılar olumsuz yerliler imzaya hazır

Göztepe'de kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'nun başını çektiği sözleşme krizinde sözleşmeleri sona eren Mossoro, Wallace Reis ve Berkan Emir'in yanı sıra kontratları hala devam eden Borges, Poko, Wilczek, Tripic ve Gassama, Alpaslan Öztürk ve kiralıklar Soner ile Serdar yönetimin indirim talebine yanaşmadı.

GENÇLER OLUMLU

Sarı-kırmızılı yönetimin yıllık ücretlerinde yüzde 50 ila 20 arasında indirim istediği as oyuncuların büyük çoğunluğu kazan kaldırırken olumlu geri dönüşlerde oldu. Göztepe'de gönderilmesi gündeme gelen golcüler Cameron Jerome, Deniz Kadah ile transferin gözdesi olan Halil'in yanı sıra Murat ve Atınç ile gençlerden kaleciler Göktuğ, Eren, Arda ile Yalçın, Kerem Atakan, Hüseyin Bulut ve Ege ise talebe olumlu yanıt veren futbolcular oldu.