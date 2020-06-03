Altay’a müthiş teklif

Altay'ın bu sezon vitrine çıkardığı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, bir çok Süper Lig ekibinin transfer listesine girerken, 19 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor kesenin ağzını iyice açtı. Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in de talip olduğu Cenk Özçakar'ın transferini gerçekleştirmek için İzmir ekibine 4.5 milyon TL artı bir sonraki satışından yüzde 20 pay ve bir oyuncu verme karşılığında pazarlıklara başladı.

TRABZON'UN GÖZÜ EGE'DE

Cenk Özkaçar'ı Portekiz'den Benfica ile Sporting Lizbon takip ederken, Belçika'dan da Anderlecth'in istediği ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, 15 gün içerisinde Avrupa'dan resmi bir teklif gelmezse, başarılı savunmacıyı Trabzonspor'a vereceği belirtildi. Takımı gençleştirme operasyonuna giden Trabzonspor, daha geçen hafta da Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Anıl Başaran ve Aly Malle'yi kadrosuna katmıştı.



BUCA'DA BAŞLADI

Trabzonspor'un istediği Cenk Özçakar, Bucaspor ve Altınordu'nun alt yapısında oynadıktan sonra 2014 yılında Altay'a transfer oldu. 2018 yılında profesyonel olan 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 3. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'da kiralık olarak forma giydi. Cenk Özçakar, takımda stoper pozisyonunda oynayan İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Hamit Yıldız ve Gençer Cansev'den çok şey öğrendiğini belirtti.



13 MAÇTA OYNADI

Cenk Özkaçar bu sezon 13 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giydi. Özçakar, kariyerinde oynadığı 37 karşılaşma da ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, "Ümit Milli Takım'a çağrıldım. En büyük hayalim, A Takım'da oynamak" ifadelerini kullandı. Özçakar, ayrıca sezon sonunda Altay ile Süper Lig'e çıkma sevincini de yaşamak istediğini sözlerine ekledi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ