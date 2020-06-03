A.Ordu’da Mehmet Özkan’a veryansın

Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, internet üzerinden katıldığı bir programda transfer politikaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulunurken, sosyal medya üzerinden de topa tutuldu. Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı konusuna değinen, Özkan "Kaleci Berke için Atletico Madrid'le el sıkışıyorduk. Ali Koç aradı, 'Ali Koç, Berke'yi Comolli de Barış'ı istedi. Koç yeni başkan olmuştu, başkana jestimiz olsun istedik" dedi.

TARAFTAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Seyit Mehmet Özkan'ın iki oyuncunun transferinde görevine yeni başlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, 'Hayır' diyemedik" sözlerine ise büyük tepki geldi. Taraftarlar, "İstanbul takımlarının ve paranın kölesi olmuşsunuz. Altınordu şaşırtmadı. Ali Koç fazla para verdi demiyor. Jest yapacaksın diye çocukları bitirdin. Hayal kırıklığı yaşayan sadece biz değilmişiz" mesajlarını paylaştı.