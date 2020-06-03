Berkan Emir’i Alanyaspor istiyor

Yeni sezon için transfer tekliflerinin yağdığı Göztepeli futbolculara her gün bir yenisi daha eklenirken savunma oyuncusu Berkan Emir de Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona erecek olan sağ bek için Antalyaspor'dan sonra eski takımı Alanyaspor'da devreye girdi. Güney ekibinin Berkan'a teklifini ilettiği ve futbolcunun da Göztepe ile yapacağı görüşmelerde süreci takip edip yanıt vereceği öğrenildi. Göztepe'de iki yıldır forma giyen Berkan bu sezon ligde 22 karşılaşmada sahaya çıkarken 3 gol atıp, 1 de asist yaptı. Berkan yönetimin yıllık ücretinde indirim talebini kabul etmemişti.