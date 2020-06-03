Beşiktaş’ta Elneny şoku

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den kiralanan Mohamed Elneny, kulüple ayrılık kararı aldı. Maaş indirimi önerisine olumlu yanaşmayan ve 600 bin Euro'luk alacağının tamamının ödenmesini isteyen Mısırlı'nın bu konuda ısrarcı olduğu kaydedildi. Bu gelişme sonrasında Elneny'yle de erken bir ayrılığın gelebileceği kaydedildi. Mısırlı yıldız oyuncu, alacağının ödenmemesi halinde kulübü FIFA'ya vermekle tehdit etmiş bunun üzerine ipler gerilmişti.