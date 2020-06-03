Bogateng’e son teklif

Korona virüs etkileri sebebiyle daha önce başlattığı ekonomik küçülme çalışmalarına daha da hız veren siyah-beyazlılar, Boateng'e yeni teklifte bulunacak. Kontratında, '10 maça ilk 11'de çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha otomatik uzar ve maaşı 1.7 milyon Euro'ya yükselir' maddesi bulunan Ganalı yıldız oyuncuyla yola devam etmeyi planlayan yönetimin, tek şart olarak tecrübeli futbolcudan bu bedelde indirime gitmesini istediği bildirildi. Beşiktaş'tan yarım dönem için 350 bin Euro kazanan Boateng'e yönetimin, 1 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi.