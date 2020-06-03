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Haberler Spor Bogateng’e son teklif

Bogateng’e son teklif

Bogateng’e son teklif
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Korona virüs etkileri sebebiyle daha önce başlattığı ekonomik küçülme çalışmalarına daha da hız veren siyah-beyazlılar, Boateng'e yeni teklifte bulunacak. Kontratında, '10 maça ilk 11'de çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha otomatik uzar ve maaşı 1.7 milyon Euro'ya yükselir' maddesi bulunan Ganalı yıldız oyuncuyla yola devam etmeyi planlayan yönetimin, tek şart olarak tecrübeli futbolcudan bu bedelde indirime gitmesini istediği bildirildi. Beşiktaş'tan yarım dönem için 350 bin Euro kazanan Boateng'e yönetimin, 1 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi.

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