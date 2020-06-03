Falcao, Aslan gibi

Galatasaray'ın yıldız forveti Radamel Falcao'yu ülkesinin basını yakından takip ediyor. Kolombiya gazetelerinden Marca Colombia, korona virüs arasında tecrübeli forvetin durumunu değerlendirdi. Yapılan haberde, "Galatasaray takımında şu anda koronavirüs sorunu bulunmuyor. Yapılan bütün testler negatif çıktı. Bu iyi haberler de takımın moralini yükseltti. İdmanlarda herkes çok neşeli. Takım halinde bir an önce ligin başlamasını bekliyorlar" yorumu yapıldı.

8 HAFTAYI BEKLİYOR

Galatasaray'ın süper starı Radamel Falcao üzerine yoğunlaşan Kolombiya basını, "Radamel Falcao'nun sezon başından beri bazı fiziksel sıkıntıları vardı. Hatta sezon içinde de bir sakatlık dönemi geçirdi. Hiçbir zaman tamamen hazır durumda değildi. Herkes korona virüs arasından sonra futbolcuların performansını merak ediyor ama Falcao'nun bu durumu iyi kullandığı bir gerçek. Şu anda hiçbir problemi kalmadı. Fiziksel anlamda mükemmel durumda ve kalan sekiz haftayı bekliyor" satırlarına imza attı.