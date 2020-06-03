Fener’de harekat başladı

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması için düğmeye basıldı. Bu sezon en çok zorluk çektiği savunmaya en az iki takviye düşünen sarı-lacivertlilerin gündemine iki yıldız isim geldi. Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Nice'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ın transferi için harekete geçti. Yönetimin, Fransız ekibinden ayrılmak istediği öne sürülen 21 yaşındaki futbolcuyla temas kurduğu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. Senegal asıllı Fransız futbolcuyla temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, sezonun sona ermesiyle birlikte oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Stoper hattını Malang Sarr takviyesiyle güçlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer yapmayı düşündüğü bir başka mevkiyse sağ bek. Sezon sonunda sözleşmesi biten Mauricio Isla ile yola devam etmeyecek olan sarı-lacivertliler, transfer görüşmeleri yapması için Şilili oyuncuya idari izin vererek Riva'daki kampa dahil etmedi.

13 MAÇTA 1 ASİST

İspanyol basını, Newcastle United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Javier Manquillo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağını yazdı. Sarı-lacivertli takımın Manquillo'nun işini bitirmek için girişimlerini hızlandırdığı ve sezonun sona ermesiyle transferin resmiyet kazanacağı kaydedildi. Bu sezon Premier Lig'de 13 maçta 962 dakika süre alan yıldız futbolcu, 1 asist kaydetme başarısı gösterdi.



SARR KİMDİR?

23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde dünyaya gelen Malang Sarr, futbola Nice altyapısında başladı. 2016 yılında aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan genç stoper, bu sezon çıktığı 20 maçta 1.541 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Fransa'da corona virüsü salgını nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından boşa çıkan Sarr, stoperin yanında sol bekte de görev yapabiliyor. Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını da terleten başarılı futbolcu, alt yaş kategorilerinde toplamda 42 kez milli formayı terletti.



MURİÇ GETİRİYOR

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Vedat Muriç, sarı-lacivertlilere saha dışında da hizmet ediyor. Finansal sıkıntılar sebebiyle, transferde ekonomik isimlere yönelen sarı-lacivertliler Muriç'in millî takımdan arkadaşı Elba Rashani için temaslara başladı. Vedat'ın tavsiyesi üzerine 27 yaşındaki Kosovalı sol açığın menajeriyle görüşmelere başladı. Kariyerini Norveç'te sürdüren Rashani'nin 31 Aralık 2020'ye kadar Odds BK'yle sözleşmesi var. Piyasa değeri 550 bin Euro olan Rashani'nin sözleşme bitimine altı ay kala serbest kalacak olması F.Bahçe'nin elini güçlendiriyor.