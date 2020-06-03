Fırtına’ya Sosa müjdesi

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve averajla lider konumda bulunan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Aağaoğlu, sözleşmesi biten Jose Sosa ile ilgili dedikodulara açıklık getirdi. Ağaoğlu, Sosa konusunda problem yaşamadıklarını belirtirken, Arjantinli orta saha oyuncusunun önceliğinin Trabzonspor olduğu ifade etti.

HER GÜN KONUŞUYORUZ

Bordo-mavili takımın kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sosa'nın ülkesine dönmek gibi bir düşüncesi şu anda yok. Onun birinci tercihi Trabzonspor. Günde neredeyse yarım saat telefonla konuşuyoruz. Sosa bu takımın çok önemli bir parçası. Sorumluluk alıp, bu takımın saha içi liderliğini yapan bir isim. Çocuklarının eğitim durumunu, geleceğini planlaması gerekiyormuş. Yaptığımız görüşmelerde para hep ikinci planda. Belki futbolu bıraktıktan sonra teknik ekibimizde yer alabilir" dedi.