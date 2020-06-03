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Haberler Spor Hasan Ali yolcu

yolcu

Hasan Ali yolcu
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dönemi sona eriyor. Sarı-Lacivertliler, 2012 yılında 3 milyon 750 bin Euro karşılığında Kayserispor'dan transfer edilen milli futbolcu ile yollarını ayırıyor. Yönetim, performansı sürekli tartışma konusu olan, bu sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şimşekleri üzerine çeken 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Tecrübeli yıldıza da menajeri aracılığıyla alınan kararın bildirildiği öğrenildi. Sözleşmesi biten bir başka isim olan Isla gibi Hasan Ali'ye ligin kalan 8 haftasında mecbur kalınmadıkça forma verilmeyecek.

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