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Hedefimiz şampiyonluk

Hedefimiz şampiyonluk
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Altay'da sportif direktör Murat Uluç, 19 Haziran'da yeniden başlayacak lige ilk 2 hedefiyle hazırlandıklarını söyledi. Korona virüs sürecinde futbolcuların motivasyon kaybı yaşamadığını ifade eden Murat Uluç, "Herkes tam konsantre, çok iyi motive olmuş durumda. Ligin başlayacağı günü iple çekiyoruz. İddialıyız. Akhisarspor maçını 3 puanla geçersek ki geçeceğimize eminim, ilk 2 için çok şanslı oluruz. Kalan 6 haftada rakiplerimizle final maçları oynayacağız. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. İlk maçı galibiyetle geçmek çok önemli" diye konuştu.

FİNAL MAÇLARI OYNAYACAĞIZ
Önceliklerinin Play-Off'u garantilemek olduğunu ancak ilk 2 şanşlarının da sürdüğünü dile getiren Uluç, "Üç puanlık sistemde ilk 2 ile aramızdaki 4 puanlık fark bir anda kapanabilir. Akhisarspor, Adana Demirspor ve Erzurumspor'la final maçları oynayacağız. Kendimizi şanlı görüyorum" dedi.

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