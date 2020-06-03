Hedefimiz şampiyonluk

Altay'da sportif direktör Murat Uluç, 19 Haziran'da yeniden başlayacak lige ilk 2 hedefiyle hazırlandıklarını söyledi. Korona virüs sürecinde futbolcuların motivasyon kaybı yaşamadığını ifade eden Murat Uluç, "Herkes tam konsantre, çok iyi motive olmuş durumda. Ligin başlayacağı günü iple çekiyoruz. İddialıyız. Akhisarspor maçını 3 puanla geçersek ki geçeceğimize eminim, ilk 2 için çok şanslı oluruz. Kalan 6 haftada rakiplerimizle final maçları oynayacağız. Kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. İlk maçı galibiyetle geçmek çok önemli" diye konuştu.

FİNAL MAÇLARI OYNAYACAĞIZ

Önceliklerinin Play-Off'u garantilemek olduğunu ancak ilk 2 şanşlarının da sürdüğünü dile getiren Uluç, "Üç puanlık sistemde ilk 2 ile aramızdaki 4 puanlık fark bir anda kapanabilir. Akhisarspor, Adana Demirspor ve Erzurumspor'la final maçları oynayacağız. Kendimizi şanlı görüyorum" dedi.