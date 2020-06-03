Horoz’un gözü Kosova’da

Yukatel Denizlispor'un, transferde rotası Kosova. Yeşil-siyahlı kurmayların, 21 yaşındaki Kosovalı golcü Arb Manaj'ın peşine düştüğü iddia edildi. Göztepe'nin de transfer listesinde olduğu öğrenilen Manaj, Kosova Süper Ligi'nde Trepça forması giyiyor. Süper Lig'den iki kulüple görüştüğünü doğrulayan Manaj için teknik direktör Bülent Uygun'un olumlu rapor verdiği, oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği belirtildi.

11 GOL VE 3 ASİSTLE PARLADI

Genç forvet, kulüp adı vermediği açıklamasında, "İki Türk takımının benimle iletişime geçtiği doğru, ancak adlarını açıklamak istemiyorum. Buna rağmen, Trepça'daki sözleşmem sona erene kadar bir karar vermeyeceğim. Sözleşmeme tam anlamıyla saygı göstermek istiyorum. Sözleşmem bittikten sonra tekliflere bakacağım ve geleceğim hakkında karar vereceğim" dedi. 1.83 metre boyunda 21 yaşındaki Manaj, bu sezon ligde çıktığı 20 karşılaşmada 11 gol attı ve 3 de asist yaptı. Dukagjini forması da giyen, Ocak ayında Kosova Milli Takımı'na çağrılan oyuncunun bonservisinin 150 bin Euro olduğu öğrenildi.



ÖZGÜR'E GEÇER NOT

Denizlispor'da devre arasında takıma katılan 4 oyuncudan en fazla süre alan isim Özgür Çek oldu. Yeşil-siyahlılarda sol bek Özgür 7 maçta forma giyip 423 dakika sahada kalarak yeniler arasında en çok forma giyen isim oldu. Tecrübeli futbolcuyu, 6 maçta 259 dakika görev alan Onazi takip etti. Nijeryalı orta saha, 1 asist yapma başarısı gösterdi. Syam Ben Youssef ise hayal kırıklığı yarattı. Savunmaya ilaç olması beklenen 31 yaşındaki Tunuslu, sadece 2 maçta forma giyebildi. Ege ekibinin genç oyuncusu Muhammet Özkal ise, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında sonradan oyuna girip Galatasaray'a gol atmayı başardı. Devre arası takıma katılanlar arasında en az süreyi alan 20 yaşındaki stoper, 2 maça çıkıp, 31 dakika oynayabildi.

SEBAHATTİN ALP