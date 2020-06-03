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Haberler Spor İtalya’da maçların takvimi belli oldu

’da maçların takvimi belli oldu

İtalya’da maçların takvimi belli oldu
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Serie A Lig Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, lig 20 Haziran'da, 25. haftada ertelenen 4 maçla başlayacak. Buna göre, 20 Haziran Cumartesi günü ilk olarak Torino-Parma, Hellas Verona- Cagliari maçları oynanacak. 21 Haziran Pazar günü de Atalanta-Sassuolo ve Inter-Sampdoria karşılaşmaları yapılacak. Erteleme maçlarının tamamlanmasının ardından 22-24 Haziran'da 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek olan lig, 2 Ağustos'ta 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. Takvime göre, Serie A'da 44 günlük sürede toplamda 124 maç oynayacak. Karşılaşmaların başlama saatleri, yaz mevsimi olması sebebiyle yerel saatle 17.15 (TSİ 18.15), 19.30 (TSİ 20.30) ya da 21.45 (TSİ 22.45) olacak.

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