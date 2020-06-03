Karşıyaka’nın yanı sıra iki ilçeyi tarayacağız

Teknik direktör Soner Tolungüç, yetenekli oyuncular bulmak için Karşıyaka'nın yanı sıra Çiğli ve Bayraklı ilçelerine ağırlık vermek zorunda olduklarını söyledi. Tolungüç, "Bu ilçelerdeki amatör kulüplerle ve okul spor yurtlarında oynayan gençleri bulup ortaya çıkaracağız. Okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenleriyle de sürekli iletişim halinde olacağız. Babası fanatik Karşıyakalı olan ve Karşıyaka'da ikametgah eden milli oyuncu Okay Yokuşlu, kulübe uğramadan yuvadan uçmuş. Demirköprü mahallesinde oturan U16 Milli Takım oyuncusu Kazım Karataş Altay'da oynuyor. Geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak adına scouting faaliyetlerine çok büyük önem vereceğiz. Ülke çapında genç oyuncu tarayacak ekipler oluşturacağız. Her taşın altına 2 defa bakacağız" şeklinde konuştu.