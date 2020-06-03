KSK’den kurtuluş reçetesi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattında bulunan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, çok önemli açıklamalarda bulunarak ekonomik sıkıntı çeken takımların girdaptan kurtulması için kurtuluş reçetesini açıkladı. Korona virüs salgını yüzünden kulüplerin zorunlu olarak altyapıya yöneldiğini belirten Tolungüç, "Artık yüksek bonservis bedelleri ve dolgun maaşların ödenme süreci geride kaldı.

FELSEFE AYNI OLMALI

Tüketen değil, mutlaka üreten bir yapıya geçmemiz gerekiyor. Uzun süredir transfer yasağımız olması nedeniyle biz biraz daha avantajlıyız. Her takımın uzun vadeli projelerinin olması lazım. Avrupa'daki bir çok kulübünün altyapı organizasyonlarını mercek altına aldık. Şimdi büyük bir değişime gidiyoruz" dedi. A Takım ve altyapının iç içe olacağı organik bir bağ kuracaklarını ifade eden Tolungüç şöyle konuştu: "A Takım hangi sistemi oynuyorsa U-19'dan U-13 takımına kadar ekiplerimiz de aynı felsefeyle sahaya çıkmalı."

GÖRKEM TÜRKYILMAZ