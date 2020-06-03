Gelecek sezon iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Korona virüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, dış transferde hız kesmeden operasyonu sürdürüyor. Genç ve yerli isimlere yönelen Cim-Bom, bonservisi Manisa FK'da bulunan ve bu sezonu kiralık olarak TFF 3. Lig ekibi Somaspor'da geçiren forvet Mehmet Uysal'ı takibe aldı. Bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 15 gol ile 2 asist kaydeden 20 yaşındaki santrforu G.Saray scout ekibi izliyor. Mehmet Uysal'ı Galatasaray dışında Beşiktaş listesine eklerken iki dev ekip oyuncunun transferi için rekabete girdi.
Mehmet Uysal’a G.Saray kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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