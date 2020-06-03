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Haberler Spor Mehmet Uysal’a G.Saray kancası

’a G.Saray kancası

Mehmet Uysal’a G.Saray kancası
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Gelecek sezon iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Korona virüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, dış transferde hız kesmeden operasyonu sürdürüyor. Genç ve yerli isimlere yönelen Cim-Bom, bonservisi Manisa FK'da bulunan ve bu sezonu kiralık olarak TFF 3. Lig ekibi Somaspor'da geçiren forvet Mehmet Uysal'ı takibe aldı. Bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 15 gol ile 2 asist kaydeden 20 yaşındaki santrforu G.Saray scout ekibi izliyor. Mehmet Uysal'ı Galatasaray dışında Beşiktaş listesine eklerken iki dev ekip oyuncunun transferi için rekabete girdi.

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