Menemen’de Cihat sesleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transferde rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Hollanda 2. Lig ekiplerinden TOP Oss kulübünde forma giyen orta saha Cihat Çelik'i radarına aldı. TFF 1. Lig'deyken Gazişehir FK ekibinde forma giyerek Türkiye tecrübesine sahip olan 24 yaşındaki oyun kurucu pozisyonunki futbolcu Nijmegen ve Celik Zenica gibi takımlarda da görev yaptı. TFF 1. Lig'de 5 maçta forma şansı bulan Cihat Çelik 1 kez de gol pası verdi. Cihat Çelik, kariyerinde görev yaptığı 130 mücadelede 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon ise Hollanda 2. Ligi'nde TOP Oss formasıyla 23 maçta 1 gol atan 24 yaşındaki futbolcu 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



TRTOVAC'LA DEVAM

Ekol Göz Menemenspor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek stoperi Jasmin Trtovac ile yaptığı görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı. Teknik direktör Cenk Laleci'nin gelecek sezon da kadrosunda görmeyi istediği Sırp savunmacıyla el sıkışıldığı ve önümüzdeki günlerde Trtovac'ın 1 yıllık mukavele imzalayacağı kaydedildi. Trtovac, Menemen'de 19 lig, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta oynadı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ