  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Orta saha için Amartey

Orta saha için Amartey

Göz-Göz yönetimi, İngiliz ekibi ’den Ganalı ön liberoyu kiralamak için devrede.

Orta saha için Amartey
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Süper Lig'de önümüzdeki sezon üst sıralara oynamayı planlayan Göztepe, aradığı ön liberoyu İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Leicester City'nin 25 yaşındaki ön liberosu Daniel Amartey'i gündemine aldı. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2022 yılına kadar süren Ganalı futbolcunun bonservis problemi nedeniyle kiralık olarak transferi gündeme geldi.

YÖNETİM YANIT BEKLENİYOR
Milli futbolcu Çağlar'ın da formasını giydiği Leicester'da forma şansı bulamayan ve sürekli oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Amartey'e cazip bir teklif sunan yönetim beklemeye geçti. Kurmaylar, 25 yaşındaki genç futbolcudan yanıt bekliyor. İsveç ekibi Djurgarden ve Danimarka'da Kopenhag formalarını giyen Ganalı futbolcu bu sezon sadece 1 maçta forma giydi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Orta saha için Amartey haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA