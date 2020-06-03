Saraybosna şampiyon

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tescil edilirken, lider Saraybosna'nın şampiyon olduğu duyuruldu. Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NFSBIH) İcra Kurulu, mevcut koşullarda devam etmesi mümkün olmayan ligin geleceği ile ilgili nihai kararı verdi. Alınan karara göre, salgın nedeniyle mart ayından beri oynanmayan ligde, 22. hafta sonunda 45 puanla lider konumda bulunan Saraybosna 2019- 2020'un şampiyonu ilan edilirken, son iki sıradaki Çelik ve Zvijezda ise küme düştü. Saraybosna, tarihindeki 7. kez şampiyon oldu.