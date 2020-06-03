Sörloth takıma döndü

Ayağından kapsül zedelenmesi bulunması nedeniyle zaman zaman meydana gelen ağrılardan dolayı sıkıntı yaşayan Norveçli golcü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi. Süper Lig'e verilen arada izin alarak 7 Nisan'da ülkesi Norveç'e giden 22 Nisan'da Trabzon'a dönerek 14 günlük karantina sürecinin ardından 6 Mayıs'ta takıma katılan Norveçli takımdan ayrı olarak çalışıyordu. Bordo-mavililerin dün gerçekleştirdiği antrenmanın tamamında yer alan 24 yaşındaki oyuncunun, yapılacak olan taktik çalışmalarda yer alarak Göztepe müsabakası için hazır hale gelmesi bekleniyor.