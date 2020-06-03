  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Sörloth takıma döndü

Sörloth takıma döndü

Sörloth takıma döndü
Giriş Tarihi: 3.6.2020

Ayağından kapsül zedelenmesi bulunması nedeniyle zaman zaman meydana gelen ağrılardan dolayı sıkıntı yaşayan Norveçli golcü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi. Süper Lig'e verilen arada izin alarak 7 Nisan'da ülkesi Norveç'e giden 22 Nisan'da Trabzon'a dönerek 14 günlük karantina sürecinin ardından 6 Mayıs'ta takıma katılan Norveçli takımdan ayrı olarak çalışıyordu. Bordo-mavililerin dün gerçekleştirdiği antrenmanın tamamında yer alan 24 yaşındaki oyuncunun, yapılacak olan taktik çalışmalarda yer alarak Göztepe müsabakası için hazır hale gelmesi bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth takıma döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA