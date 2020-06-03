Uygun takımdan memnun

Süper Lig'de korona virüs pandemisi nedeniyle maçlara verilen arada çalışmalarını sürdüren ve testleri negatif çıkan Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maçı için geri sayıma geçti. Ligin 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü 21.45'te başlayacak maçta kırmızı- beyazlılarla deplasmanda karşı karşıyla gelecek Ege ekibinde tüm sakat oyuncular da iyileşti. Teknik direktör Bülent Uygun, takımın performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Oyuncularım büyük bir hırsla maça hazırlanıyor. Bu süreçte sosyal mesafe kurallarına da uyuyoruz. Sivasspor maçıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Korona virüs öncesi iyi bir konumdaydık ve çıkış yakalamıştık. Bu periyotta zorlu maçlar bizi bekliyor. Ligi en iyi şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.