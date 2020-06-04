Akigo’nun kozu fisktür

TFF 1. Lig'de korona virüs salgını yüzünden 3 aydır ara verilen sezona 19-21 Haziran tarihlerinde oynayacağı Altay deplasmanıyla dönmeye hazırlanan Süper Lig adaylarından Akhisarspor, yarışta fikstür avantajına güveniyor. Ligde 19 Mart'ta sezon durdurulmadan önce üst üste Hatayspor, Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor gibi kendinden üst sıradaki takımlarla oynayıp 7 maçlık periyottan 5 galibiyet çıkaran Akigo, kalan tüm maçlarına puan tablosunda altındaki rakipler karşısında çıkacak. Puan tablosunda 45 puanla, direkt Süper Lig hattının 2 puan gerisinde beşinci sırada yer alan Akhisarspor, lige dönüşte ilk maçta 43 puanlı Altay'a konuk olduktan sonra Ümraniyespor, İstanbulspor (D), Balıkesirspor, Boluspor (D) ve Keçiörengücü maçlarıyla normal sezonu tamamlayacak.

"HEDEFİMİZ 15 PUAN"

Kalan 6 maçta en az 15 puanı hanesine yazdırarak Süper Lig'e dönüşünü ilan etmek isteyen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yılmaz Vural, sezon sonunda 60 puanı geçen ekiplerin ipi göğüsleyeceğini söylemişti. Öte yandan yeşil-siyahlılar da ikinci kez korona virüs (Kovid-19) testleri de dün yapıldı.

KENAN MOLLA