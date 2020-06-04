Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasındaki Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, ayak tenisi maçları ve şut çalışması ile sona erdi.
Antalya hazırlığı tam gaz sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.