Antalya hazırlığı tam gaz sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasındaki Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, ayak tenisi maçları ve şut çalışması ile sona erdi.