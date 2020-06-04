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Haberler Spor Antalya hazırlığı tam gaz sürüyor

hazırlığı tam gaz sürüyor

Antalya hazırlığı tam gaz sürüyor
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasındaki Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, ayak tenisi maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

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