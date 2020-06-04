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Haberler Spor Bundesliga’ya korona etkisi

’ya korona etkisi

Bundesliga’ya korona etkisi
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Sahaya dönen ilk büyük lig olan Bundesliga'da dört hafta seyircisiz olarak oynandı. Dünya gözünü Almanya'ya çevirirken dört haftada oynanan 36 maçta ilginç bir durum ortaya çıktı. Bu maçların 18'inde deplasman takımları galip geldi. Bundesliga'da oynanan 29 hafta sonunda tarihin en yüksek deplasman galibiyeti yüzdesine ulaşılırken bunda korona virüsü nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasının etkisi tartışma konusu oldu. 10 maçın berabere bittiği Bundesliga'da yalnızca 8 maçta iç saha takımları 3 puan elde edebildi. Ligin 18 takımla oynanmaya başladığı 1965-1966 sezonundan bu yana en yüksek deplasman galibiyeti yüzdesine bu sezon ulaşılmış oldu.

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