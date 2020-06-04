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Haberler Spor Denizlispor üç koldan

Denizlispor üç koldan

Denizlispor üç koldan
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Yukatel Denizlispor, yeni sezonda kadrosuna nokta takviyeler yapmak için çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Sağ kanat transferi için Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Larissa'da forma giyen Gabriel Andrei Torje'yi gündemine alan Horozlar, kadroda düşünülmeyen Madou Barrow'un yerini bu oyuncuyla doldurmayı planlıyor. Sezonun ikinci yarısında dahil olduğu Yunan ekibinde 4 maça çıkan deneyimli sağ kanat oyuncusu gol ya da asist üretemedi. Sol kanatta ve orta sahanın ortasında de görev yapan Rumen oyuncu, daha önce Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Karabükspor, Sivasspor ve Osmanlıspor'da forma giymişti.

TERCİHİ YİNE POLONYALI KALECİ
Denizlispor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Polonyalı Adam Stackhowiak'ın yerine vatandaşı Filip Bednarek'i gündemine aldı. Yeni sezon için kaleci arayışlarına başlayan yeşil-siyahlıların Hollanda ligi Eredivisie ekibi Heerenveen'de görev alan 27 yaşındaki file bekçisine teklif götürdüğü ifade edildi. Bu sezon Heerenveen'de 7 maça çıkan deneyimli eldiven Twente, Utrecht ve De Graafschap'ta forma giydi. Horoz'un forvet tercihi ise Kosova'dan. Yeşil-siyahlı kurmayların, Kosova Ligi'nde Trepça forması giyen 21 yaşındaki Arb Manaj'la temasta olduğu öğrenildi. 20 karşılaşmaya çıkan forvet oyuncusu, 11 gol attı, 3 de asist yaptı.

SEBAHATTİN ALP

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