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Feghouli gitti gidiyor

Feghouli gitti gidiyor
Giriş Tarihi: 4.6.2020

G.Saray yönetimi indirime yanaşmayan Sofiane Feghouli'yi satışa çıkarırken futbolcu için teklif üstüne teklif geliyor. Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Feghouli için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon Euro'luk bir teklif gönderdiği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından Aslan'ın yıldız oyuncusu ile yollarını ayırma ihtimali kuvvetlendi. Bilindiği üzere Feghouli ile ilgili S.Arabistan'ın Al Nassr kulübünün de ısrarcı davrandığı bildirilmişti.

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