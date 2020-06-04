Fener’in eli boş

F.Bahçe'de teknik direktör bilmecesi bir türlü çözüme ulaşmış değil. Sarılacivertlilerin talip olduğu isimlerle ilgili üst üste kötü haberler gelirken yönetimin nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Adı uzun süre F.Bahçe ile anılan Nenad Bjelica'nın İspanya 2. Ligi'nden Albacete ile anlaşmaya vardığı şu anda ligden düşmeme mücadelesi veren İspanyol ekibinin Hırvat teknik adama La Liga'ya yükselecek kadroyu kuracağı bildirildi. Yine F.Bahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus ise Brezilya ekibiyle yeniden anlaşmaya vardı. Jesus'un Flamengo'dan 4 milyon Euro maaş alacağı aktarıldı.

KANARYA'YA CEZA KAPIDA

Sarı-lacivertliler 8 gün içinde teknik direktör bulamazsa sıkıntılı bir süreç içine girecek. Kayserispor maçına çıkaracak ProLisanslı bir teknik direktörle anlaşılmazsa F.Bahçe'yi hak mahrumiyeti ve 100.000 TL para cezası beklediği öğrenildi.