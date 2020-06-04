Görüşmeler sezon sonunda yapılacak

Göz-Göz'de sözleşmeleri sona erecek kaleci Beto, Napoleoni, Titi ve Castro'dan ücretlerinde indirim isteyip olumsuz yanıt alan yönetim kararından dönmeyi düşünmediği ve fedakarlık yapacak isimlerle yola devam edeceği vurgulandı. Yönetimin mukaveleleri sona erecek yerli futbolcular Atınç, Atakan, Berkan, Soner ve Serdar'la da Trabzonspor maçına kadar görüşme yapmayı planlıyor. Yönetimin bu futbolculardan da indirim talep edeceği asıl görüşmeleri ise sezon sonunda yapacağı bildirildi. Sarı-kırmızılılarda Beto ile Sporting Lizbon ve Beşiktaş, Napoleoni ile Gaziantep FK, Titi ile Fenerbahçe ve Castro ile de Antalyaspor ilgileniyor.

SON KARARI PALUT VERECEK

Göz-Göz'de Jerome, Mossoro, Leo, Wallace Reis, ve Deniz'in de mukaveleleri son bulacak. Bu futbolcularla ilgili de son kararı teknik direktör Palut'un vereceği öğrenildi. Leo ve Wallace Reis indirime hazır olduklarını açıklamıştı.