Göz-Göz’e Serdar şoku

Göztepe'de futbolcular 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'deki Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken yöneticiler de mevcut kadrodaki oyuncuları kadroda tutabilmek için mesai sarf ediyor. Sarı-kırmızılılarda yöneticiler öncelikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncularıyla anlaşma yolları ararken bu oyunculara birçok kulüpten teklifler geliyor. Bu durum ise yönetimi zor durumda bakıyor.

ÖNCE BETO ŞİMDİ SERDAR

Son olarak sözleşmesi 8 maç sonra sona erecek olan Beto'ya talip olan Beşiktaş'ın bu kez de Serdar Gürler için nabız yokladığı öğrenildi. İspanya'nın Huesca takımından Göztepe'ye kiralık olarak gelen Serdar Gürler'in sezon sonu itibarıyla anlaşması sona eriyor. Özellik-le bu sezon sergilediği futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu için Trabzonspor devreye girmişti.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın "Beto ve Ser-dar Gürler çok iyi oyuncular. Alınırsa çok iyi olur" diye rapor vermesi üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetiminin Serdar'ın kulübü Huesca ile temasa geç-tiği öğrenildi. Serdar için Trabzonspor yönetimi de devreye girmiş ve kulübüyle görüşme yapmıştı. Son açıklamasında Göztepe'de kalmak istediğini söyleyen Serdar'ın tavrının ne olacağı ise merak konusu.



11 GOLDE İMZASI VAR

Geçen sezon Göztepe'ye gelen Serdar Gürler, İzmir ekibinde iki sezonda 40 maça çıkarken 9 gol attı ve 7 golün de asistini yaptı. Bu sezon 6 gol 5 asistle oynayan 28 yaşındaki Serdar daha önce Sochaux, Elazığ, Erciyes, Trabzon, Osmanlı ve G.Birliği formaları giyen Serdar, 2018'de Huesca'ya transfer olmuştu.