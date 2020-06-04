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Haberler Spor Hazırız mesajı

Hazırız mesajı

Hazırız mesajı
Giriş Tarihi: 4.6.2020

Denizlisporlu futbolculardan 'Hazırız' mesajı verdi. Recep Niyaz, "Lige ara vermeden öncede iyi bir çıkışımız vardı, bunu devam ettirmek istiyoruz. Rakibin ismi, cismi ne olursa olsun, biz her maçtan puan ve puanlar almak için sahaya çıkacağız. İnşallah hepimiz emeklerimizin karşılığını alırız" dedi. Transferin gözdesi Oğuz Yılmaz, "Bu ara bize iyi geldi. Bizim avantajımız birlikteliğimiz" diye konuştu. Radoslaw Murawski, "Sabırsızlanıyoruz, ne zamandır oynamak istiyorduk. Maçlarda gol atıp, asist yapmak isterim. Katkıda bulunmak isterim. Umarım da öyle olur" dedi. Zakarya Bergdich ise, "Çok kötü sakatlık geçirdim ama toparlanma fırsatım oldu. Lige hazırım" dedi.

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