Kaf-Kaf’ın demirbaşı

TFF 3. Lig 2. Grup yer alan Karşıyaka'da kadronun en eski ismi Metin Peker, kulüpte geçirdiği 10 sezonda 6 başkan, 17 teknik direktör eskitti. Yeşil-kırmızılılarda altyapıdan çıkıp ilk kez 2010-11 sezonunda 18 yaşındayken profesyonel sözleşme imzalayan stoper, ilk lig maçına o sezon 15 Mayıs 2011'de Güngören Belediyespor deplasmanında çıktı.

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O dönem Hüseyin Çalışkan'ın başkan olduğu Karşıyaka'da Metin'in profesyonel olarak kadroda yer aldığı 10 sezonda Cihan Büyükoral, Fatih Diniz, Ali Erten, Mutlu Altuğ ve Turgay Büyükkarcı kulüpte başkanlık yaptı. Teknik direktör Reha Kapsal döneminde profesyonel yapılan Metin, kulüpte Mustafa Uğur, Cihat Arslan, Sait Karafırtınalar, Yusuf Şimşek, Ayhan Akman, Rıza Tuyuran, Cüneyt Dumlupınar, Kemal Özdeş, Hüseyin Hamamcı, Soner Tolungüç, Turgut Uçar, Atilla Güneş, Halim Okta, Ufuk İskender, Aytekin Sümbül ve Mesut Toros'un teknik direktörlük dönemlerini gördü. Metin'in sözleşmeli futbolcu olduğu 10 sezonluk dönemde Cihat Arslan, Yusuf Şimşek ve halen görevde olan Soner Tolungüç kulüpte ikişer kez teknik adamlık yaptı.